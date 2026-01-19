Синоптичка: Снегът на изток ще премине в дъжд и ще се образуват поледици

Редактор: Недко Петров

Предимно слънчево ще е времето във вторник, но студът обаче продължава. Предупреждение от първа степен за ниски температури е обявено в цяла Северна България, а жълто код важи за 15 области у нас. Минималните температури там ще бъдат около минус 10 градуса, а максималните ще останат отрицателни през целия ден.

В останалата част от страната в следобедните часове очакванията са максималните стойности да достигат четири градуса. В София термометрите ще показват до един градус, а в Пловдив и Варна около три.

Привечер от югозапад предстои облачността да започне да се увеличава и слаб вятър ще се усеща от изток. Атмосферното налягане слабо ще се понижи.

Предимно слънчево остава времето и в планините. Вятърът там ще е умерен от изток, югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус два градуса, а на 2000 метра около минус 6.

Облаци и валежи от сняг в Южна България се очакват в сряда, а в източните райони предстои повишение на температурите. Там снегът ще премине в дъжд и ще се създадат условия за поледици.

През нощта срещу четвъртък и през деня в петък на много места на югоизток предстоят валежи и от сняг, и от дъжд. Към събота и неделя продължава и повишението на температурите, разкри по бТВ Алис Борисова.

