Синоптичка: Температурите се понижават, на места ще вали

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

И в близките часове, и през нощта над по-голямата част от страната ще бъде безоблачно. Слаби превалявания не са изключени на места в Източна България. Температурите в петък ще останат без промяна в сравнение с днес. Минималните ще са между 14 и 19, а в София около 14, а по Черноморието между 18 и 21.

Максималните ще са между 28 и 33, в София около 29. В часовете преди обяд все още са възможни изолирани превалявания, но в по-голямата част от страната целия ден ще бъде слънчев.

В източните райони ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър. И по Черноморието ще се задържи вътровито и ще бъде слънчево, но преди обяд на изолирани места, и главно по Южното крайбрежие ще превали слаб дъжд.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода - около 25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия за туризъм и разходка в планините. Утре там ще преобладава слънчево време, с умерен вятър от североизток. Максималните температури по най-високите върхове ще са от 11 градуса на Мусала до 14 на Черни връх.

До края на тази и в началото на новата седмица времето ще е слънчево, но не са изключени изолирани превалявания в следобедните часове, главно в планините и в планинските райони, а в понеделник и вторник в Източна България и по Черноморието.

През повечето дни ще остане ветровито, температурите, минималните и максималните, бавно ще се понижават, каза по БНТ Христина Балинска.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!