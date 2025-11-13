Синоптичка: Утре сутринта бъдете внимателни

Редактор: Недко Петров

Утре сутринта бъдете внимателни. В много райони се очакват гъсти мъгли, а в Дунавската равнина мъгливо ще остане почти през целия ден. Иначе в останалата част на страната времето ще е слънчево. Така започна прогнозата си Алис Борисова.

Петък ще ни посрещне с минималните температури между един и шест градуса, като малко по-ниски ще са в котловините от Югозападна България.

В хода на деня градусите ще се повишават и максималните ще достигнат 18 на някои места. В София се очакват около 16, 18 в Пловдив, а във Варна до 15. По-ниски остават температурите само в районите, където ще има трайни мъгли.

Чудесен се очертава утрешния ден за разходка в планините, където ще бъде много слънчево. Вятърът там ще е слаб, а по високите части доумерен от запад, северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7 и 14 градуса.

В събота и неделя също ще ни зарадват много слънчеви часове, и предстои повишение на температурите, като максималните на места ще бъдат и над 20 градуса.

В понеделник вятърът от юг, югозапад ще се усили, и с него ще се затопли още. Очакванията са обаче и облачността да се увеличи, като до вечерта на отделни места в Западна България се очакват валежи, каза по бТВ синоптичката.

