Синоптичка: Утрото в петък ще ни посрещне с мъгли и температури под нулата

В нощта срещу петък вятърът ще стихне и на много места отново ще се образуват мъгли. Така облачно и мъгливо ще остане през почти целия ден утре в равнините и низините. В останалата част от страната обаче се очакват много слънчеви часове.

Утрото ще ни посрещне с минимални температури между минус 4 и 1 градус, а малко по-високи ще са те по Черноморието. Следобед предстои температурите да се повишат, като максималните стойности ще бъдат между осем и 13.

В София се очакват около девет градуса, а в Пловдив, Варна и Бургас до 12. Към края на деня вятърът от североизток ще се усили.

В планините времето ще бъде слънчево, а вятърът там слаб от север. Максималните температури ще са между 3 и 10 градуса.

В събота отново на места ще се образуват мъгли, и тогава предстои увеличение на облачността, а в неделя и през първите дни от новата седмица се очакват слаби валежи.

По относителни по количество ще бъдат дъждовете в понеделник, а в планините изгледите са валежите да преминават в сняг, заяви по бТВ Алис Борисов.

