Синоптичка по БТВ: Така завършва нашият поглед към небето

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Новото попълнение в прогнозата за времето на bTV Александрина Янкова прави вси по-силно впечатление с присъствието си в ефир. Вече е спорно дали някой изобщо обръща внимание на температурата, макар че синоптичката е перфектна в изказа си и не прави лапсуси.

Янкова обаче завърши много впечатляващо и дори поетично прогнозата си. Тя я нарече „поглед към небето”.

Разбира се, подобен израз може и да се използва и за астрологична прогноза. Похвално е обаче, че синоптичката търси оригиналност. Мнозина вече предричат на Александрина Янкова звездна кариера, подобна на тази на Натали Трифонова.

