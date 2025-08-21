Синоптичка предупреди за гръмотевични бури

Редактор: Недко Петров

В петък в цялата страна ще бъде ветровито през по-голямата част на деня. В Източна България ще продължи да духа все още южен вятър и максималните температури в тази райони ще бъдат от 36 до 37. От Северозапад с равен усилен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите в западните райони ще бъдат не повече от 29-30 градуса.

През следобедните часове се очакват и валежи, на места интензивни, с гръмотевична дейност и локални градушки.

По Черноморието ще се задържи предимно слънчево, а превалявания ще има едва в края на деня, главно по Северното крайбрежие. Ще духа умерен и южен вятър, вълнението на морето в повечето райони ще бъде около два бала за височина на вълните под един метър, а температурата на морската вода ще е 26, 27 градуса.

Лоши ще са условията за туризъм в планините, където утре ще бъде ветровито и с временно силен северозападен вятър. И там на много места ще има гръмотевични бури и валежи, по интензивни в Стара планина.

В събота ще остане все още много ветровито, а температурите съществено ще се понижат. Ще има променлива облачност, с малка вероятност за изолирани превалявания.

В неделя вятърът ще отслабне и ще бъде предимно слънчево, но захлаждането ще продължи. Слънчево ще бъде, и в понеделник, и във вторник а максималните температури ще се повишават, заяви по БНТ Христина Балинска.

