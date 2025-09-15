Синоптичка предупреди за мъгли

Редактор: Недко Петров

До края на деня времето над по-голямата част от страната остава предимно слънчево. Само на места в планинските райони се очаква да превали и прегърми. Утре предстоят много слънчеви часове, като утрото във вторник ще ни посрещне с температури между 10 и 15 градуса.

На места в низините и около водните басейни видимостта ще бъде намалена, а в следобедните часове максималните температури ще достигнат 31 градуса. В София около 28, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27. Вятърът пък ще бъде слаб от изток, североизток.

Слънчево ще бъде настроението и по Черноморското ни крайбрежие. Максималната температура там ще е между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 24. Вълнението ще бъде два бала, и ще се усеща слаб вятър от изток.

Много слънчеви часове се очакват и в планините, където утре ще бъде благоприятно за разходки, като слаб до умерен вятър ще нахлува от северозапад. Температурата на 1200 метра ще достигне 24 градуса, а на 2000 метра около 16.

През следващите дни дневните температури остават без промяна. Само в сутрешните часове ще бъде по-хладно, и на места в низините и котловините са възможни мъгли, предупреди Алис Борисова.

Валежи се очакват в сряда, но те ще бъдат главно в Северна България и планините. В четвъртък и петък лятото ще ни напомня, че все още не си е тръгнало и слънцето отново ще вземе превес, добави по бТВ синоптичката.

