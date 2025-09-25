Синоптичка предупреди за опасно време

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

През следващото денонощие се очакват валежи от дъжд на места в Западна България, както и в крайните югоизточни райони. Ветровито ще продължава да бъде времето утре в Източна България, а вълнението на морето е с тенденция да са усилва до пет бала.

Жълт код за силен вятър е в сила за 6 района в Източна България. На места поривите ще достигнат до 70 км в час.

Иначе петък ще започне с минимални температури в страната между 10 и 15 градуса, а в София около 12. Облачността над по-голямата част ще бъде променлива, а в Западна България значителна.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. По морето ще има променлива облачност и по южното крайбрежие очакваме краткотрайни превалявания.

Максималните температури там ще бъдат между 19 и 22 градуса, а морската вода е с температура около 22,23 градуса. Вълнението ще е около 3-4 бала.

Облачно и дъждовно ще бъде времето в планините, а по най-високите части на Рила и Пирин предстоят валежи, и от дъжд, и от сняг.

Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около седем градуса.

През следващите дни времето ще се задържи облачно и дъждовно. В Източна България ще продължава да бъде ветровите, като на отделни места, главно в западните и югоизточните райони, ще има слаби превалявания.

Температурите ще се понижат още, и в неделя минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21 градуса, разкри Александрина Янкова.

В първия ден от новата седмица прогнозата е за значителна облачност. Тогава се очакват и валежи на повече места в страната, добави по бТВ тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!