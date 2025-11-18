Синоптичка прогнозира необичайно време за ноември

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Дъждовете продължава и тази вечер, а утре времето ще е динамично, като ще остане облачно и дъждовно. На места ще паднат до 60 литра дъжд на квадратен метър.

Оранжев код за обилни дъждове е обявен за Северна България, а за източните райони ще е жълт. Пазарджик, Смолян и София също ще са в жълто.

До полунощ остава в сила предупреждение от първа степен за цяла Западна България за значителни количества валежи, а на изток - за бурен вятър, с пориви до 90 км в час.

В сряда вятърът ще отслабне и в Южна България максималните температури ще са по-високи - от 5 до 10 градуса. Между 7 и 9 ще са на Северозапад, и до 13-15 на Югозапад. В София - 12, 16 в Пловдив и Варна, а в Бургас до 20 градуса.

Динамично остава времето и необичайно топло за ноември, и в следващите дни. Валежите ще са по-слаби, и на много малко места ще вали. В неделя вятърът ще се ориентира от запад, северозапад, и с него температурите ще започнат да се понижават, съобщи по бТВ Алис Борисова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!