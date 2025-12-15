Синоптичка заговори за пролетни температури през декември

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

През нощта отново на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре в следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава предимно слънчево време.

Денят обаче ще започне със студено утро и минимални температури между минус 4 и плюс 1 градус, в София около минус два.

Преди обед в района на равнините и котловините ще се задържи мъгливо. Максималната температура в населените места ще бъде между седем и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла, а в столицата около девет градуса.

Слънчево ще бъде и в планините. Вятърът там ще бъде слаб до умерен от север, североизток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около девет градуса, а на 2000 метра около 4-5.

И до края на седмицата в сутрешните часове в района на равнините и котловините ще бъде мъгливо. В сряда прогнозата е за тихо и спокойно време, много слънчеви часове ще има в четвъртък и петък, като се очаква повишение на дневните температури. На места те ще стигат до 15-16 градуса.

В събота ще се заоблачава, а слаби валежи са възможни пък в неделя и понеделник, главно в Южна и Източна България, каза още по бТВ Александрина Янкова.

