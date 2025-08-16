Синоптична карта: Има надежда, ето къде ще вали

Кадър Метео Балканс

Метео Балканс съобщиха чудесна новина.

Има надежда!

Очакват се валежи, които няма да напълнят язовирите, но ще помогнат да се изгасят пожарите.

Ето и картата:

