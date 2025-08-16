Синоптична карта: Има надежда, ето къде ще вали
16.08.2025 / 13:04 0
Кадър Метео Балканс
Метео Балканс съобщиха чудесна новина.
Има надежда!
Очакват се валежи, които няма да напълнят язовирите, но ще помогнат да се изгасят пожарите.
Ето и картата:
