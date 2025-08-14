Синоптична карта показа кога идват валежите

Пиксабей

Обърнете внимание каква обосновка прогнозират двата модела ЕС и GFS. Засега само основните глобални модели прогнозират подобно развитие – към 17–19 август. Ако тази прогноза се сбъдне, ни очакват валежи, но за съжаление и повишен риск от градушки.

GFS и ЕС прогнозира формиране на зона с ниско атмосферно налягане над страната ни, като причината е фронтогенз** над нашата страна. При такова развитие на ситуацията, над Балканския полуостров ще паднат валежи. Очакваните количества в Западна и Централна България на отделни места могат да надминат 30–40л/кв.м.

Фронтогенезата е метеорологичен процес, при който се засилва температурният градиент (разликата в температурата) между две въздушни маси. Това води до образуване или засилване на атмосферни фронтове. Казано по-просто, това е процесът, при който един фронт "се ражда" или "става по-силен".

Представете си две големи въздушни маси - едната топла, а другата студена. В началото те се срещат плавно, без рязка граница. Когато настъпи фронтогенеза, различни фактори от атмосферата започват да ги "притискат" една към друга. Това притискане води до по-рязко разграничаване на температурите, налягането и влажността. В резултат на това се образува фронт, който е добре дефинирана граница между двете маси.

