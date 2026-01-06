Синоптик: Идва застудяване, пазете си кръста

Редактор: Недко Петров

Здравейте. Който хванал кръста, хванал го, чака го здраве и берикет. А вие си пазете кръста, защото настинката влиза през него, а и времето разполага за грип. През нощта ще бъде облачно и дъжд ще превалява на места в южните райони. По този начин започна прогнозата си за времето по 7/8 TV Иван Иванов.

Според него температурите в началото на деня ще са от два на северозапад до 15 в югоизточните райони. През деня утре ще остане облачно, а превалявания, предимно слаби, ще има на места на изток и в южните райони. На отделни места на изток дори е възможно да прегърми.

В източната половина на страната остава ветровито, с умерен и силен югозападен вятър. Дневните температури остават много широки в граници от 2 до 4 на северозапад и около 18 в източните райони, допълни той.

Привечер и преди полунощ срещу четвъртък валежите ще започнат и в западните части на страната на континента.

Меко време има само у нас на Балканите, и то в южните и източни части, както и по Средиземноморието. В останалата част зимата продължава с ледени дни и отрицателни температури, на места и с валежи от сняг. Студено е в Германия и Полша, както и на североизток в Украйна и европейската част на Русия. През следващите дни постепенно застудяване предстои и у нас на Балканите, каза още Ванката.

