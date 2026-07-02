Синоптик: Идват силни бури и опасно мъртво вълнение

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Динамично време с чести превалявания, силни гръмотевични бури и риск от локални градушки ще се задържи над страната през следващите дни. Това съобщават от телевизия Bulgaria ON AIR, позовавайки се на актуалната метеорологична прогноза на синоптика Петър Янков, който очертава тенденциите до средата на месец юли.

През днешния ден валежната обстановка остава активна, като се очакват значителни количества вода. Най-силно засегнати ще бъдат северните райони и Софийското поле.

"Днес също се очакват валежи. По количество оценката е за до 20 литра на квадратен метър - между 10 и 20 литра за района на София и в северните части на страната, включително централните части на Дунавската равнина. В южните райони количествата ще бъдат между 5 и 10 литра на квадратен метър", споделя синоптикът пред Bulgaria ON AIR.

Според експерта съществуват сериозни условия за образуване на гръмотевични бури. Повишена активност се прогнозира за източната част на Софийското поле и в Североизточна България, където не са изключени и локални слаби градушки.

Янков коментира и интензивните валежи над столицата от изминалото денонощие, като уточнява: "Максималните валежи вчера бяха около 35 литра на квадратен метър в източната част на столицата. В централните райони бяха около 30 литра, а в западните - между 15 и 20 литра на квадратен метър. Най-малки количества паднаха в района на Люлин - до 15-20 литра на квадратен метър".

Към края на работната седмица валежите постепенно ще започнат да отслабват, а атмосферната маса над страната ще се стабилизира. През почивните дни преваляванията ще бъдат кратки и концентрирани предимно в планинските масиви. Очаква се увеличение на слънчевите часове, което ще създаде отлични условия за туризъм в неделя, като температурите по високите върхове ще достигнат 9-10 градуса, а на височина от 1500 метра ще бъдат между 16 и 17 градуса.

По родното Черноморие обаче ситуацията изисква повишено внимание. През уикенда ще се усили север-североизточният вятър, което ще доведе до по-силно вълнение, особено по Южното Черноморие. Според Петър Янков това ще създаде опасни предпоставки за образуване на мъртво вълнение и мъртви течения в началото на следващата седмица. Туристите трябва стриктно да следват указанията на спасителите по плажовете.

Въпреки вятъра, температурата на морската вода по българското крайбрежие остава висока и се задържа около 25-26 градуса. Синоптикът отбелязва, че водата у нас е по-топла от тази по гръцкото крайбрежие, където измерванията показват 24-25 градуса, докато по турските курорти достига 27 градуса, пише dunavmost.com.

През първата половина на следващата седмица дневните температури ще се движат в диапазона между 28 и 32 градуса. Нови превалявания ще има главно във вторник и сряда, концентрирани в северните райони по поречието на река Дунав. В Южна България времето ще остане предимно сухо, но ще се усеща временно усилване на вятъра.

От края на следващата седмица се прогнозира настъпването на по-продължителен сух и слънчев период. Максималните температури ще тръгнат стъпалообразно нагоре, като постепенно ще достигнат 30-35 градуса, а в някои райони термометрите ще отчетат и до 36 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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