Синоптик: Има условия за геомагнитни бури

Тази вечер ще има слабия превалявания от сняг, а от утре започва повишение на температурите. Максималните ще бъдат между 4 и 13 градуса. В столицата около осем, 11 градуса в Пловдив и 4 максимална във Варна.

Атмосферното налягане е над средното за месеца, и прогнозата за космическото време показва, че през следващите три дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Към края на тази седмица и в началото на следващата обаче има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен, разкри Боби Лазаров.

Утре Слънцето ще се показва между облаците. По нашето Черноморие по-относителна ще е облачността по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб, а максималните температури ще са предимно между три и осем градуса.

В планините ще има слънчеви часове, но със силен и бурен вятър. Максималните температури там ще са между 0 и 6 градуса.

В четвъртък прогнозата е за слънчеви часове и температури на места до 10-12 градуса. Вечерта предстои увеличение на облачността в североизток.

В петък времето ще е предимно много облачно, с валежи от сняг край река Дунав и в Североизточна България.

Към събота и неделя предстои понижение на температурите. Тогава максималните ще бъдат предимно между минус 6 и минус един градуса. На отделни места ще има и превалявания от сняг, каза още по бТВ синоптикът.

