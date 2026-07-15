Синоптик: Летата във Варна се променят

снимка: Община Варан

Краят на юли традиционно се свързва с т.нар. Горещници, но според синоптиците най-високите температури това лято се очакват още преди тях. Венета Тодорова от Националния институт по метеорология и хидрология във Варна обясни, че астрономическите горещници са на 28, 29 и 30 юли, а разминаването с народните вярвания идва от промяната между Юлианския и Григорианския календар.

През следващите дни температурите в страната ще продължат да се повишават. В петък и събота в Североизточна България се очакват стойности до 38-39 градуса заради специфичния режим на вятъра. В началото на следващата седмица обаче се предвижда относително захлаждане.

Според специалистите усещането за жега не зависи само от температурата на въздуха. Влияние оказват още скоростта на вятъра и относителната влажност. Колкото по-сух е въздухът, толкова по-лесно организмът понася високите температури, допълни Тодорова, цитирана от Радио Варна.

По думите ѝ летата в България се променят не само заради по-високите дневни температури, но и заради все по-топлите нощи. Докато преди сутрешните температури често са били около 17-18 градуса, през последните години все по-често се наблюдават т.нар. тропически нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. Това затруднява възстановяването на организма заради по-слабото нощно охлаждане.

Метеоролозите следят и развитието на климатичния феномен Ел Ниньо. Той е свързан с повишаването на температурата на повърхностните води в Тихия океан. Когато отклонението е около 1 градус над нормата, се говори за класически Ел Ниньо, а при над 2 градуса явлението се определя като силно. В момента вероятността за развитие на силен Ел Ниньо надхвърля 60 процента.

Въпреки горещините това лято България засега е пощадена в сравнение с части от Западна Европа, където вече преминаха няколко интензивни горещи вълни. Синоптиците напомнят, че най-надеждни остават прогнозите в рамките на около седмица, а за по-дълъг период те са вероятностни и несигурността нараства.

Експертите съветват хората да избягват продължителен престой на силно слънце в най-горещите часове на деня и да предпочитат разходките край морето сутрин или вечер. Особено внимание е необходимо при продължителните горещини и тропическите нощи, които все по-ясно показват променящия се облик на българското лято.

Редактор "Екип на Петел",

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