Синоптик: Не сняг, а дъжд от Коледа до Стефановден

Топъл и мъглив декември очаква България според метеоролозите. А Коледа пак ще е без сняг. След няколкото хладни и дъждовни дни времето в началото на декември ще омекне, а средните температури ще се повишат.

Въпреки това градусите ще останат ниски заради така наречения сух студ.

Астрономическата зима настъпва на 21 декември около 17 часа, но това няма да се усети като снежна Коледа. Дъжд ще завали навръх Рождество и ще продължи до Стефановден, в планините ще пада мокър сняг. Снежинки в Добруджа ще паднат за кратко на 27 декември.

Затопляне на времето ще има през последните дни на месеца и на годината. Ще бъде сухо, с условия за мъгли, температурни инверсии и замърсяване на въздуха в ниските места.

Последният ден на 2025-а се очаква да е с опасни сутрешни мъгли, по-късно ще има слънчеви часове и високи температури за сезона - средни максимални от 9 до 14°.

