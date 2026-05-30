Синоптик: Нова вълна от гръмотевични бури и градушки ни удря в началото на юни

Времето в България през предстоящия уикенд ще остане променливо, с краткотрайни валежи и разхлаждане, основно в планинските райони и Добруджа, съобщи синоптикът Петър Янков.

Очакванията са за динамична атмосферна обстановка, която ще продължи и през следващата седмица с редуване на кратки стабилизации и нови валежни периоди.

В събота следобед се очакват краткотрайни превалявания в североизточната част на страната. В планините условията ще са подходящи за туризъм, но със засилен вятър по високите части, пише Блиц.

По Черноморието времето ще бъде променливо с разкъсана облачност, а морската вода остава сравнително хладна – около 18–19°C.

Нова вълна от бури в началото на юни

След временно стабилизиране във вторник и сряда, още от четвъртък се очаква нова валежна вълна.

В западните и централните райони има повишен риск от:

гръмотевични бури

проливни дъждове

локални градушки



Температурите ще се движат около 22–23°C в по-хладните дни.

Според Янков България използва грузинска технология за обработка на облаци чрез ракетен способ, която се прилага още в Сърбия, Бразилия и Мексико.

Методът се различава от:

самолетно засяване (Франция, Русия)

ултразвукови генератори (някои западноевропейски държави)



По думите му най-уязвими на градушки у нас остават районите по Черноморието и Югозападна България.

