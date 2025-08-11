Синоптик: През нощта небето ще е ясно, утре жегата остава

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

През нощта очакваме ясно небе, а утре на места все още ще е доста горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в много райони от Западна и Централна България, където максималните стойности ще достигнат до 37 градуса. В останалите райони температурите остават под 35. В София 33, в Пловдив 35, а във Варна и Бургас около 28, 29 градуса.

Времето и във вторник ще се задържи слънчево, със следобедни увеличения на облачността главно над планините. Само на отделни места обаче в масивите от Югозападна България ще превали и прегърми.

Вятърът в Софийската планина, Дунавската равнина и Югоизточна България ще е умерен от изток, североизток.

По Черноморието ще е предимно слънчево, като максималните температури ще са между 28 и 30 градуса и малко по-високи от тази на морската вода.

В планините слънчево време, със следобедна купеста облачност, и само на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали и прегърми.

През следващите дни, както и до края на седмицата, времето остава слънчево, а преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса.

Временни увеличения на облачността се очакват в петък, но и тогава вероятността за валежи е много малка. В началото на новата седмица вече над Западна България предстои по-сериозно увеличение на облачността. На отделни места ще превали за кратко, възможно е и да прегърми, заяви по бТВ Петроний Евтов.

