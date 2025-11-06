Синоптик: Снежната покривка ще стигне 15 см на места, видимостта ще е намалена

Кадър Бг он ер

Синоптикът Петър Янков съобщи за зрителите на Bulgaria ON AIR, че понижението на температурите в България ще продължи.

Времето този уикенд

През почивните дни температурите в София ще се движат между 12 и 16 градуса. В събота ще бъде по-хладно от неделя.

"В крайните южни райони ще достигат 17-18 градуса. Валежите ще са оскъдни, главно в събота се очакват превалявания в западните части от страната. В неделя ще има повече слънце. В неделя вечерта ще започнат валежи в западните части от страната, които в понеделник ще обхванат източните райони", прогнозира Янков.

Времето през следващата седмица

Валежният период ще свърши в сряда, стана ясно от думите на синоптика в "България сутрин".

В България от сряда ще се осъществи пренос на по-студен въздух. Облачността ще бъде значителна, а слаби валежи се очакват в източните част от страната.

Температурите ще се движат между 10 и 15 градуса. Постепенно затопляне ще има в края на следващата седмица.

Времето на Балканите и в Западна Европа

Янков посочи, че идва ред на циклон, който бързо ще се придвижи към Западните Балкани. Създават се условия за по-продължителни валежи.

Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси. В Испания ще преминават редица мощни циклони, сочи прогнозата на синоптика.

Най-хладната европейска столица през почивните дни ще бъде Осло. София пък ще бъде най-хладната балканска столица.

Да очакваме ли сняг и поледици

На височина над 2000 метра в планините у нас снежната покривка ще достига 10-15 см, но тя бързо ще се топи следващата седмица.

Опасното явление ще бъде намалената видимост в западните части от България и влажните пътни настилки в източните райони, предупреди Янков.

Синоптикът уточни, че е твърде рано да се говори за поледици в страната.

Медитеранските циклони

Янков отбеляза, че тези циклони са много рядко явление.

След като тропичните циклони се образуват, те преминат своя път обикновено към Карибския басейн и крайбрежието на Северна Америка. В САЩ единият от стадиите на циклона се нарича ураган, обясни синоптикът.

Техният път завършва в Северното атлантическо крайбрежие на Европа и често носят валежи у нас.

Днес от Филипините се оттегля поредният тайфун, който е взел жертви и е създал доста проблеми, каза още Янков.

По думите му глобалното затопляне засилва интензивността на циклоните, особено на Балканите - циклоните, които преминават през Гърция и носят у нас интензивни валежи

