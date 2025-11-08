Синоптик: Такъв ноември не е имало, а от понеделник слагайте дъждобраните

Пиксабей

Средиземноморски циклон ще достигне Балканите в понеделник и ще донесе обилни валежи на много места в страната, предупреди климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

„Ще докара доста дъжд, особено в Западна и Южна България“, уточни той.

След преминаването на циклона обаче времето ще се стабилизира, а температурите – ще тръгнат нагоре, изненадвайки с почти пролетни стойности за ноември.



Топъл ноември – „пасторално време“ и рекорди по Балканите



„След понеделник ни чака пасторално ноемврийско време – спокойно, меко и по-топло от обичайното“, каза Рачев.

Според него Атлантическият океан бълва циклон след циклон, което поддържа западен пренос на топъл въздух, идващ към Европа.

„Балканите отново ще са най-топлото място на континента по отношение на максималните температури“, допълни климатологът.



Колко топло ще стане?



В София през уикенда термометрите ще показват около 12 градуса, а в Южна България и по морето – до 15–17 градуса.

„Ще продължи да бъде много по-топло от нормалното за сезона, почти като късна есен без зима“, поясни Рачев.

Според него топлата вълна ще се задържи поне до следващата събота, когато е възможно ново смущение, но все още не е ясно дали ще донесе значителни валежи.



Черноморието също ще се радва на меко време



По морето времето ще остане топло и сравнително сухо, с епизодични краткотрайни превалявания, главно в понеделник и вторник.

Температурите там ще бъдат над 15 градуса, а морската вода – все още около 13–14 градуса.

