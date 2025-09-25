Синоптик: Това ни чака, студ и дъжд

Пиксабей

Кадри България он ер Горещите дни в края на лятото отминаха, ще ги очакваме пак следващото лято. Хладно и дъждовно време прогнозира синоптикът Петър Янков в ефира на България он ер. Лятото отстъпва пред есента.

През почивните дни облачността ще бъде значителна с валежи главно в западната и източната част. По-съществени ще бъдат валежите на юг от Бургас. Повече валежи се очакват в неделя в Западна България.

Утре ще прегърмява главно в планините - Рила, Пирин и Родопите. В събота и неделя температурите ще се движат до 15-20 градуса. Температурите са с два-три градуса по-ниски от обичайните за септември. Няма да има градушки. Дойдоха и първите прогнози за сняг високо в планините.

Над 2500 м височина дъждът ще преминава в сняг. Валежите в неделя ще се усилват. Според Янков повече слънце ще има през първата половина на следващата седмица - с разкъсани облаци и превалявания по Черноморието.

Температурите в населените места ще бъдат от 17 до 22 градуса. Нашето Черноморие няма да бъде приветливо. Октомври ще започне с дъждове и температури между 16 и 22 градуса, ще има значителна облачност.

След 11 октомври времето ще се нормализира и ще има повече слънце, уточни Янков.

Все пак заради дългата суша и безводието във все повече райони на страната се радваме на всяка прогноза, предвиждаща дъждове.

