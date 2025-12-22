Синоптик: Трябва да разочаровам децата от Черноморието

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Голяма част от Северна и Западна България за Коледа ще побелеят. През следващите дни до края на тази година и началото на следващата ще имаме доста динамично време с чести валежи, със значително застудяване.

Това коментира за Нова нюз синоптикът от НИМХ Красимир Стоев.

В голяма част от страната декември до днес е с положително отклонение от нормата – от 3 до 5 градуса по-високи температури.

Днес температурите са между 2 и 10 градуса. Но още на Бъдни вечер започва застудяване и то ще се реализира пред коледните дни. Още утре вечерта започва проникване на студен въздух от североизток и в Североизточна България температурите още утре вечерта ще бъдат отрицателни. Ще започнат валежи от дъжд в нощта срещу 24-и декември.

Тенденцията през коледните дни е за застудяване с отрицателни минимални температури, като на места и дневните ще са близки до нулата. Така че в четвъртък ще започне образуването на снежна покривка, но в петък валежите спират.

На 30-и декември е следващия процес, когато очакваме ново застудяване от север и северозапад. След това от североизток чакаме нов циклон, така че ще се създаде нова валежна обстановка на Нова година като валежите ще са от сняг, с изключение на югоизточните части на страната и по Черноморието за съжаление на децата. Така че там сняг преди Нова година няма да има, посочи той.

Прибирането след празниците ще е проблемно за цялата страна, включително Североизточна България и Добрич, така че съветвам хората да предвидят повечко часове за пътуването си обратно към дома, коментира той.

