Синоптик: Удря ни по-силна геомагнитна буря от днес

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Тази нощ облачността от югозапад ще се увеличи, и утре сутринта очакваме краткотрайни мъгли над Дунавската равнина и западната част на Горнотракийска тенизина.

В петък времето ще е предимно облачно и следобед се задават валежи от дъжд в Западна България, а над 2000 метра от сняг.

Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В столицата около 13, 18 в Пловдив и 17 максимална във Варна. Вятърът ще е слаб и до умерен.

Днес имаше слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. Утре явлението ще е малко по-силно от втора степен, а в събота и през следващите четири дни прогнозата е геомагнитната обстановка да се успокои, заяви Боби Лазаров.

В петък сутринта и по нашето Черноморие ще има краткотрайни мъгли, а после увеличения на облачността. Там вятърът ще е до умерен, а максималните температури ще бъдат предимно между 16 и 19.

Времето в планините също ще е облачно. Следобед над масивите в Западна България предстоят валежи от дъжд, а над 2000 метра от сняг. Максимални температури утре в планините между три и 11.

В събота облачно време и с превалявания, като вятърът ще донесе по-студен въздух. В неделя предстоят повече слънчеви часове и вятърът ще утихне.

Към началото на следващата седмица краткотрайни сутрешни мъгли и понижение на минималните температури. Тогава максималните стойности ще са предимно между 13 и 18 градуса, каза още по бТВ синоптикът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!