Синоптик: Започва да вали и гърми по тези места

Краткотрайни дъждове предстоят в петък в Централна и Стара планина и Родопите, където ще има и гръмотевици. Максималните температури ще са между 23 и 31 градуса. В София, Варна и Бургас около 25, а в Пловдив - 29.

По Северното Черноморие очакваме много облаци и валежи. По Южното облачността ще е променлива и там на места, главно около обед и следобед, предстоят превалявания. Максималната температура ще е между 24 и 26 градуса.

По планините ще има значителна облачност и дъждове на много места. Повече по количество ще са в Централна и Стара планина, както и Родопите, където се очакват и гръмотевици.

До края на седмицата стойностите ще са предимно между 25 и 30 градуса. В събота в неделя вече се очакват повече слънчеви часове, но все пак през нощта срещу понеделник и през деня се задават по-сериозни увеличения на облачността.

Главно в Западна България ще има валежи, а гръмотевици се очакват в южните райони. Температурите ще се понижат още малко и в понеделник очакваме максимални стойности предимно между 23 и 28 градуса, каза по бТВ Петроний Евтов.

