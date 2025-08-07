Синоптик: Започва затопляне и жега

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

До полунощ валежите навсякъде ще спрат и през нощта очакваме предимно ясно небе. Без облаци ще се задържи и в петък в почти цялата страна. Само в планинските райони следобед предстои развитие на купеста облачност, но валежи не се очакват.

Затоплянето започва още от утре и максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София 31, в Пловдив 34, във Варна в Бургас около 30.

По Черноморието ще е слънчево, но и ветровито. В следобедните часове по южното крайбрежие се очакват временни увеличения на облачността, но е малко вероятно да превали.

Максималната температура ще е между 28 и 30 градуса, близка до тази на морската вода.

В планините очакваме слънчево време. Следобед предстои развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка.

До края на тази и в началото на новата седмица ще бъде слънчево. Незначителна купеста облачност се очаква към средата на следващата седмица в планините, но валежи няма да има. Предстои повишение на температурите и преобладаващите максимални ще са между 33 и 38, заяви за бТВ Петроний Евтов.

