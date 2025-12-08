Синоптик на НИМХ: Идва инверсия

Пиксабей

След интензивните валежи през последните дни времето у нас постепенно се успокоява, но ново предизвикателство вече се задава – гъсти мъгли, ниска облачност и трайна инверсионна обстановка. Синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова предупреди в „Твоят ден“, че видимостта в голяма част от България ще бъде ограничена, а слънцето ще остане скрито зад плътна облачност.

10-дневна суша – без съществено количество валежи

„Предстои сух период – близо 10-дневен, в който валежи почти няма да има“, заяви Кирилова. По думите ѝ слаби превалявания са възможни единствено в планинските райони и то на отделни места.

Според синоптичката инверсията ще направи планинските райони по-слънчеви и по-топли от равнините – необичайна, но типична за този период картина.

В сряда и четвъртък се очакват максимални температури от 10° до 15°, но в началото на следващата седмица стойностите ще паднат леко заради задържането на мъглите.

