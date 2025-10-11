Синоптик обяви голяма промяна във времето от понеделник

Пиксабей

В събота и в неделя облачността ще бъде променлива, но значителна със слаби следобедни валежи над централните и над източните райони, повече в събота. Това прогнозира синоптикът Петър Янков в прогноза, публикувана в Труд бг.

В понеделник облачността ще бъде разкъсана, следобед от север и от юг ще се заоблачи. В северните райони и по Черноморието се очакват слаби валежи.

Във вторник хладни и влажни въздушни маси от север ще донесат валежи в северната половина от страната. Следобед по-съществени валежи се очакват по Черноморието.

В сряда валежите постепенно ще спират. В четвъртък и в петък предимно слънчево време. Сутринта краткотрайните мъгли ще бъдат често явление. Дневни температури в населените места от 18 до 23 градуса.

Минималните температури ще бъдат от 15 до 9 градуса, по Черноморието: до 14 градуса. Облачността ще бъде променлива, но значителна, преди обед със слаби валежи над централните и над източните райони.

Следобед валежите ще спират, облаците ще намаляват. Вятър - до умерен (скорости до 25 км/час) от северозапад. По високите части на планините ще духат свежи до засилени ветрове от северозапад (скорости до 60 км/час). Максимални температури от 16 до 21 градуса. По Черноморието дневни темпеатури до 17 градуса, за района на София 16 градуса.

Облаци от север заемат Балканите. Слаби валежи се очакват в централните и в източните части от полуострова. Другите зони със съществени валежи над континента са: над Западна Франция и Портогалия, над островите от Западното Средиземноморие.

Над планините - преди обед облачно със слаби превалявания главно в Стара планина, следобед разкъсани облаци, билата и върховете временно ще се откриват. Във Витоша, в Рила и в Пирин: сумарно снежна покривка над 1700м ще бъде от 20 до 30 см, в Стара планина: снежна покривка 15,20 см.

Вятърът по високите части, над 2500 м ще бъде засилен от северозапад с пулсове до 60 км/час.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!