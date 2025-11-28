Синоптик огласи кога идва снегът в градовете

Пиксабей

Дъждовното и хладно време над страната постепенно ще премине. Още от утре сутринта в Западна България валежите ще спрат, обяви климатологът проф. Георги Рачев.

Причината за нестабилното време е циклон, който носи валежи и по-ниски за сезона температури в целия Балкански регион, уточни климатологът.

По думите му на места в страната са паднали и леки снежинки, но те се топят веднага.

„Сутринта половин България беше с минимална температура над 15 градуса. Не е много типично за тази част от годината“, каза климатологът

През следващите дни температурите ще се повишат и ще останат по-високи от обичайното, сочи прогнозата на проф. Рачев.

Той отчете, че ноември е бил с близо 3° над климатичната норма. Варна и Бургас са били най-топлите градове в страната през месеца – с около 4° над нормата.

На много места в Югозападна България валежите са били 2–5 пъти над обичайните стойности.

По данни от европейския модел декември се очертава с температура около 1° за България. Сходна е прогнозата и на американския модел.

По отношение на валежите двата модела се разминават:

Европейският модел прогнозира нормални или леко наднормени количества – между 40 и 70 л/кв. м, а в планините до 120. Американският модел очаква по-сухо време в Югоизточна Европа.

„До 8 декември сняг няма да има никъде под 2000 метра“, подчерта климатологът.

Той добави, че студът засега остава „заключен“ около Северния полюс и не се очаква нахлуване на арктичен въздух към нашите географски ширини.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!