Синоптик огласи кога почват градушките и валежите

Нова гореща вълна обхваща България. Очаква се температурите да достигнат 39 градуса.

"Валежи не се очакват за дълъг период. Постепенно се повишават температурите. Днес повече облаци ще има над Рило-Родопския масив и поречието на Дунав. Ще превали слабо, ще преобладава слънчево време", каза синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

През следващите дни отново ще има слънчеви часове, някъде те ще бъдат между 13 и 14 часа.

"През деня температурите ще бъдат между 35-40 градуса. София се нарежда по средата между балканските столици. По Черноморието температурата на морската вода варира между 26-27 градуса. Вълнението е силно по Южното Черноморие. При нас то ще продължи до събота. В неделя ще отслабне. Тогава ще се появят условия за мъртво вълнение и течение, но това е временно. Във вторник, сряда отново ще се повиши вълнението", съобщи синоптикът пред Bulgaria ON AIR.

"Въпреки разхлаждащия вятър, температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса по Черноморието. За тези, които ще пътуват, очакват ги температури около 33 градуса в Западна Европа, без валежи. При нас следващата седмица в сряда ще бъдат по-високи температурите - около 40 градуса. По нататък, около 16-17 август, температурите ще се повишат чувствително - ще има над 40 градуса температури", информира Янков.

"Сега през почивните дни температурите ще бъдат много приятни", допълни синоптикът. Янков предупреди, че остава повишена пожароопасността в страната.

"Да не се палят огньове в горите, да не се изхвърлят бутилки. Валежи, бури и градушки - някъде около 18-19 август. Очаква ни топло, сухо време, с високи температури. В дългосрочен план се очаква по-динамично време. Честите валежи с понижение на температурите ще започнат в началото на третото десетдневие. Температурите ще се понижават", обобщи синоптикът.

