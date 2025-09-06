Синоптик огласи кога почват валежите

Пиксабей

Черноморието запазва летни температури до 29 градуса

През следващите дни до четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Не се очакват съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, предимно в планинските райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в Източна България до умерен.

Температурите ще останат без съществена промяна, като максималните стойности ще бъдат между 28° и 33°. По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин, като максималните температури там ще достигат между 27° и 29°.

Промяна на времето от петък

В петък над Западна България облачността ще е значителна, като около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, които могат да бъдат интензивни, придружени с гръмотевична дейност. Температурите в западните райони ще се понижат до 23°-27°.

Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, с повече облачност след обяд. Валежите там ще са на малко места и предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°.

Прогноза за уикенда

В събота понижение на температурите се очаква и в източните райони на страната. Облачността ще е променлива, като вероятността за валежи остава повишена на места в Западна и Южна България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!