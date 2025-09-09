Синоптик огласи кога времето се разваля
Пиксабей
Валежи до четвъртък няма да има, след това ще повали два дни. Това заяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.
В Централна и Източна България продължава да е брутална суша.
В петък отново ще е червена картата. Лятото си отива с миши стъпки, каза още проф. Рачев.
Продължава да сме 5 градуса над нормата.
"До 17-18 септември ще е топло и хубаво времето, след това - малко ще се понижат."
За 15 септември времето ще е хубаво, обеща климатологът.
Около 22 сетпември се очакват по-ниски сутрешни температури.
