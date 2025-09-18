Синоптик огласи времето за дългия уикенд и 22 септември

Пиксабей

Понижението на температурите от последните дни ще бъде само краткотрайно. Това прогнозира синоптикът Петър Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него най-достоверни са краткосрочните прогнози – до 48 часа. „Четвъртък е най-удобният ден за прогнози, защото хората получават точна информация за времето преди пътуванията си през уикенда“, обясни експертът.

През почивните дни активните атмосферни процеси ще се съсредоточат главно над Западна Европа, докато Балканите ще се радват на много слънчеви часове. Максималните температури у нас ще се повишат и ще достигнат между 28 и 32 градуса.

В началото на следващата седмица в цялата страна температурите ще надвишават 30 градуса, каза още Янков.

На 22 септември настъпва астрономическата есен, но метеорологичната ще бъде около 25 септември.

Времето по морето и в планините

Температурата на морската вода по Южното Черноморие ще се задържи в рамките на 24 градуса, а в северните ни курорти - 23. Вълнението на морето ще отслабне.

В планините времето ще бъде слънчево. На около 2500 метра температурите ще бъдат между 10 и 12 градуса.

На 1500 метра височина градусите ще достигат 16-17.

Какво представлява торнадото

"Торнадото се среща най-често в централните части на Северна Америка. В Европа подобни явления се наричат тромб. Близо до морските повърхности това явление се нарича смерч", уточни Петър Янков.

Синоптикът поясни, че такива щурмови ветрове със завихряне са характерни за мощни купесто-дъждовни облаци. При торнадото оста е вертикална и хоботът се спуска от облака към земната повърхност.

"Аз лично съм наблюдавал такова явление между Чирпан и Стара Загора. Характерно е явлението по плажовете на Созопол в края на август, началото на септември", завърши Янков.

