Синоптик от НИМХ: Сахарският прах ще падне и ще има оцветен валеж – върху колите, идват две застудявания

Кадър НИМХ

Още половин месец няма да могат да заспят мечките. Но ще има две застудявания. Това обясни пред БНТ синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева, предаде Блиц

Дотук температурите са доста над нормите – с 4-5 градуса.

Циклонален център в централното Средизменоморие води до това, че към нас се изнася топла въздушна маса, обогатена със сахарски прах. Южен вятър носи топъл въздух в предната част на този циклон, който сега е над Италия. Така ще се запази още известно време.

Очаква се в сряда да вали, което ще изчисти този прах. Валежите ще започнат на 18 ноември, повече ще бъдат в югозападната част на България. До следващия ден въздухът да се изчисти.

„Сахарският прах ще падне и ще има оцветен валеж – върху колите, върху други повърхности“, обясни Стойчева.

В Югозападна България се очакват значителни валежи на 19 ноември сутринта – между 25 и 50 литра на кв.м. Валежите се ще движат на изток.

Синоптикът прогнозира, че засега сняг ще има само на височина над 2000 метра, а в западна Стара планина – около 1400 метра.

Минималните температури вече няма да са толкова ниски, но ще се понижат максималните – до 10-15 градуса. Сняг в равнинните части не се очакват.

Очакват се две температурни аномалии до края на ноември. Очакват се високи температури. Ще има и доста валежи над нормите.

„Около 22-23 ноември сметките водят до понижение на температурите, което би могло да свали снега и по-ниско. Но засега вероятността е много малка“, обясни Стойчева.

