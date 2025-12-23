Синоптик от НИМХ: Всички искахме сняг по Коледа, дано сме готови за него
Кадър БТВ
"Всички искахме сняг по Коледа, надявам се, че сме готови за него". Това отбеляза пред БНР синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева:
"Във високите котловинни полета на Западна България, в Предбалкана, северозападните райони и в част от Североизточна България ще има сняг. Със застудяването, което предстои на самата Коледа, което ще започне още сутринта на Коледа, даже през нощта срещу Коледа в тези райони дъждът ще премине в сняг. В Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд. Очакваме значителни количества валежи по тази обстановка - главно в Югозападната половина от страната, като казвам значителни, сумарно за 24 часа бихме могли да достигнем и да надхвърлим 40 - 60 литра на квадратен метър".
В интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Анастасия Стойчева напомни:
"Излизането в планината винаги трябва да е с предварителна подготовка, каквато съветват от Планинската спасителна служба, особено през зимата, особено във високата планина, за да имаме хубави празници.
