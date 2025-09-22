Синоптик от НИМХ обяви кога температурите рухват и почват валежите

Изпращаме месец септември с доста по-високи от обичайните температури. И днес и утре времето ще бъде доста топло. Това каза пред БНТ синоптикът от НИМХ Красимир Стоев.

Септември е изключително сух, има райони, в които почти не е валяло. Това е нормално от климатична гледна точка.

„И днес и утре температурите ще си бъдат летни, на места ще достигат до 29-34 градуса. В следобедните часове в равнинната част от страната ще бъде доста топло“, предупреди той.

До края на септември предстои обстановка с малко повече валежи. Те ще бъдат на места, няма да обхванат цялата страна.

Сезонната прогноза е за суха и сравнително топла есен. Компенсиране на сушата може да се очаква в края на есента и началото на зимата.

България и Балканите са обхванати от област на високо атмосферно налягане – доста спокойно време.

Очаква се от четвъртък да захладнее и то осезателно.

През следващите 7-8 дни у нас ще има голяма динамика на атмосферните процеси. Антициклон от Скандинавския полуостров ще ни донесе от североизток по-хладни въздушни маси.

Прогнозите за нашия регион през следващите дни са за температури около и по-ниски от климатичните норми. Пртедстои обстановка, в която ще има валежи, на някои места над климатичните норми.

Във вторник и сряда темперарутите ще са доста над климатичните норми, на места ще достигнат 33-34 градуса. Повишават се и минималните температури – ще бъдат между 10-15 градуса.

В четвъртък ще започне процес на увеличение на облачността. Ще има усилване на вятъра, особено в Източна България. Ще има понижение на температурите – с 5-7 градуса по-ниски спрямо сряда.

Ще започнат и валежи, първоначално в Източна България. През следващите дни на повече места и в страната. В петък и събота е възможно да има повече валежи.

"Толкова високи температури вече не очакваме. Дори и през октомври такива температури, каквито имахме сега, няма да има", заяви Стоев.

Астрономическата есен настъпва в 21.19 ч. на 22 септември.

