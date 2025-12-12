Синоптик от НИМХ огласи кога идва снега и зимата

Пиксабей

Интересна прогноза направи пред Труд синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

Много е голяма вероятността да има застудяване и валежи в края на годината. Дали това ще се случи още преди Коледа, все още конкретен отговор не може да се даде. Числените модели предлагат решение за много дни напред, но спецификата на метеорологичното прогнозиране е такава, че категорични отговори за това дали ще вали сняг на конкретен ден или в период, отдалечен повече от седмица или 10 дни, е спекулативно да се прави. Това, което може да се каже е, че в края на годината - дали това ще са последните 5 или 7 дни, има повишена вероятност за валежи и понижение на температурите. Това, най-вероятно, ще се случи с преминаването на средиземноморски циклони. По-съществените валежи в нашата страна и през зимата, и през лятото са свързани с циклонални области, които минават по различни траектории през Балканския полуостров или в близост и носят такива валежи. От 24-ти декември нататък има повишена вероятност за създаването на подходящи атмосферни условия, при които да има валежи. Това може да е плюс-минус 1 ден.

- С няколко дум - ще има ли истинска зима в България?

- За нас, като синоптици, зима има всяка година. Дали тя ще бъде с валежи и температури под или над нормите, това не отменя факта, че температурите в нашата страна са зимни. Далече сме от есенни, пролетни или летни стойности през декември, януари и февруари. Що се отнася до това дали ще има голям студ, то много рядко в България зимите са студени, но това не означава, че не вали сняг. Даже при топъл фронт през зимата вали най-много сняг, след това минава и студеният фронт. Просто има много особености по зимните циркулации в страната ни. Зима има всяка година, макар и с по-малко валежи.

