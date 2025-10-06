Синоптик предупреди: Червен код за утре. Започва 56-часов валеж, ще се излеят над 200 л/кв.м. дъжд

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Циклон преминава през Балканите и носи нови валежи. Той минава почти по същата траектория, като този миналата седмица. Ще засегне много Източна България отново. Към 12 часа днес ще излезе новата карта за страната с червените кодове. Ще паднат значителни количества дъжд, като валежите ще продължат по-дълго – 56 часа. Циклонът отново ще е бавен, ще се разшири и ще засегне повече райони. Ще окаже влияние в Източна и Северна България, а днес ще повлияе в югоизточната половина.

Това коментира пред Нова тв синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

Валежите ще надхвърлят 100 – 150 литра на квадратен метър. Ще се натрупа доста, посочи тя.

Довечера след активизиране на валежите ще имаме период, в който ще имаме райони, където ще има над 150 л. валежи. Най-интензивни ще са утре. Ще има райони, в които ще вали 48, а в някои дори 52 часа, посочи тя.

В североизточните райони ще паднат 200 и дори над 200 литра дъжд за денонощие.

Сняг ще имаме само в най-високите части в планините, посочи Стойчева.

Обстановката наистина не е за подценяване, тъй като земята вече е доста напоена. Такива значителни количества валеж ще носи проблеми, ако инфраструктурата няма къде да отведе водата, предупреди тя.

Наистина ни предстои сериозна обстановка. Хидролозите също работят по техните карти, посочи тя.

В четвъртък валежите започват да спират, облачността ще започне да се разкъсва. Температурите ще започнат да вървят нагоре. Изведнъж ще се стопли. Ще имаме и хубави дни, коментира тя.

