Синоптик предупреди: Внимавайте, особено в неделя и понеделник

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Люлякът в Червен бряг цъхна за втори път, но след паузата, която природата ни даде, летните жеги се завръщат.

Това коментира синоптикът на Нова тв Деница Стоянова.

Този следобед ще се заоблачи на много места, но вероятност за някакви слаби валежи има само в планините. Все още се усеща силен североизточен вятър.

В следващите дни у нас дъждове не се очакват. Времето ще бъде предимно слънчево, а следобедите ще са горещи. Най-високи ще са температурите в неделя и понеделник, когато максималните температури на место ще достигат до 37 - 38 градуса на сянка.

В средата на идната седмица североизточният вятър ще се усили и показанията на термометрите макар и слабо ще се понижат. Опасността от възникване на пожари обаче отново ще бъде от най-висока степен, затова бъдете внимателни, призова Стоянова.

Горещините, които очакваме у нас, вече обхванаха Южна Франция. Това доведе до възникването на огромни пожари, в гасенето на които се включиха стотици огнеборци, самолети и хеликоптери. Няколко населени места са евакуирани, като до момента се съобщава за 25 изгорели къщи, информира тя.

