реклама

Синоптик предупреди Москва: Очакват се преспи от половин метър

25.01.2026 / 17:26 1

Кадри Youtube

Очаква се снеговалеж в Москва в началото на следващата седмица, което ще донесе повече от половината от месечния процент валежи в столицата. Това обяви водещият специалист на метеорологичния център Фобос Евгений Тишковец в своя Telegram канал.

Видимостта ще се влоши до 1-4 км. В същото време термометърът в столицата през нощта ще покаже до -7/ -10 градуса, а през деня - до -3/ -6 градуса, посочва Фокус. 

"В резултат на снеговалежа, бялото одеяло, чиято дебелина сега е 30 см при главната московска метеорологична станция ВДНХ, за първи път през сезона ще се превърне в преспи с височина половин метър!" подчерта синоптикът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 17 минути)
Рейтинг: 122974 | Одобрение: 6979
Те щот не са виждали снежец там...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама