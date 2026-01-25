Синоптик предупреди Москва: Очакват се преспи от половин метър

Кадри Youtube

Очаква се снеговалеж в Москва в началото на следващата седмица, което ще донесе повече от половината от месечния процент валежи в столицата. Това обяви водещият специалист на метеорологичния център Фобос Евгений Тишковец в своя Telegram канал.

Видимостта ще се влоши до 1-4 км. В същото време термометърът в столицата през нощта ще покаже до -7/ -10 градуса, а през деня - до -3/ -6 градуса, посочва Фокус.

"В резултат на снеговалежа, бялото одеяло, чиято дебелина сега е 30 см при главната московска метеорологична станция ВДНХ, за първи път през сезона ще се превърне в преспи с височина половин метър!" подчерта синоптикът.

