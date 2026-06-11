Синоптик предупреди за градушки с размер на ледените зърна до 2 см

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Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно време в 16 области на страната заради очаквани значителни валежи и гръмотевични бури.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

Според синоптика Петър Янков, цитиран от Bulgaria ON AIR, през деня валежите ще бъдат съсредоточени предимно в западните и централните райони на страната, а през нощта ще обхванат и части от Източна България.

Очакват се гръмотевични бури в южните райони, а в Югозападна България има условия и за градушки с размер на ледените зърна до около 2 сантиметра.

По думите на Янков в петък валежите ще продължат главно в южните и източните части на страната, придружени от понижение на температурите. В София максималните стойности се очаква да достигнат около 20 градуса.

През почивните дни времето постепенно ще се стабилизира. В събота температурите в столицата ще бъдат около 22 градуса, а в неделя – около 24 градуса.

По Черноморието в събота се очакват вятър и значителна облачност, а морето ще бъде умерено вълнисто с вълни до 2,5 метра, пише Блиц.

В планините ще има намалена видимост през съботния ден, докато в неделя се очаква повече слънце. Краткотрайни превалявания са възможни в централните и източните части на Стара планина. Температурите на около 2500 метра надморска височина ще бъдат между 2 и 4 градуса.

Синоптикът отбелязва, че въпреки предстоящото захлаждане летните условия вече са настъпили, а температурите остават в рамките на обичайните стойности за юни.

Температурата на морската вода по Северното Черноморие е между 21 и 22 градуса, а по Южното достига до 23 градуса. По Беломорието водата е около 24 градуса.

По отношение на климатичния феномен „Ел Ниньо“ Янков прогнозира засилване на влиянието му през юли. Според него съществува вероятност това да доведе до по-сухо и по-топло лято в Европа, макар че научните оценки по темата остават различни.

В началото на зимата е възможно да има по-влажни периоди и повече валежи, а през втората половина на сезона – по-студено.

Редактор "Екип на Петел",

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