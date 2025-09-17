Синоптик предупреди за опасно време

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

До полунощ в страната важи жълт код за засилен вятър в 16 области, като поривите на вятъра ще достигнат до 75 км/ч. Предупреждения за силен вятър има и утре, но те са само за морето и области в Добрич и Варна. Временно ветровито, но без кодове, ще се задържи и в североизточните райони.

По Черноморието и в планините температурите леко ще се понижават, и минималните ще са между 8 и 13 градуса а максималните остават между 22 и 27. В София 24, в Пловдив 27, във Варна и Бургас около 26 градуса.

По Черноморието очакваме предимно слънчево време, но и ветрове. Максималната температура там остава малко по-висока от тази на морската вода - между 23 и 26 градуса .

По планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и силен вятър. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 15 градуса, а на 2000 около 8.

През следващите дни до края на седмицата се очаква предимно слънчево време. В сутрешните часове над източните райони ще има ниска облачност, а в котловините краткотрайни мъгли.

В петък облачността значително ще отслабне и очакваме леко повишение на температурите. През новата седмица те вече ще бъдат между 29 и 34 градуса, разкри по бТВ Петроний Евтов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!