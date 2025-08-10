Синоптик предупреди за понеделник

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Времето се очертава да бъде горещо, не само утре, предупреди синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Той подчерта, че в следващите 10 - 12 дни, конкретно утрешния понеделник ще е особено горещ - с температури между 35 и 40 градуса, в обичайно най-топлите точки на страната.

Ще има лека облачност, но тя няма да е над цялата страна, а с по-голяма вероятно ще покрие само северната половина.

Ще има и вятър, информира още Василковски, като допълни, че той ще е по-осезаем в източна България.

И в следващите дни в ход е дълъг горещ слънчев и пожароопасен период, който ще продължи поне 10 - 12 дни.

Трябва да сме особено внимателни с играта с огън на открито! Тя е, как да кажа, неприемлива, а в много от случаите се наказва и от закона, предупреди синоптикът на Нова телевизия, който е и страстен планинар.

Температурите ще са високи, влажността ще намалява в хода на този горещ месец август. Той ще има всички предпоставки за страшни огнени стихии, така че бъдете бдителни, съветва той. Динамика във времето е възможно да има във вторник - с малко по-значителна облачност около планините, и тук там в източна България. Не са изключени незначителни локални превалявания, каза Василковски.

