Синоптик разкри кога пускат парното

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Очаквахме първото десетдневие на октомври да е по-хладно и след това да се стопли, но се оказа, че до 20-и със сигурност няма да се стопли. Следващата седмица ще остане сравнително хладна, а после, защото за седмицата от 20-и до 27-и имаше индикация да бъде по-топла, отново са на кантар нещата. Тоест, може да се окаже, че температурите ще са близки или под климатичните норми.

Това заяви Анастасия Кирилова от НИМХ.

По отношение на валежите през следващите две седмици, би трябвало да има отклонение от нормата на валежите за нашия район през периода от 13-и до 20-и октомври. Има индикации за отделни райони в страната да са значителни валежите, но все пак в по-голямата част от страната нямаме сигнал за това дали ще са около или над нормата, добави тя.

Вероятно очакванията за затопляне след 10 октомври бяха една от причините „Топлофикация“ да отложи пускането на парното в София. Сега обаче с актуализираните прогнози, се надявам, че ще вземат предвид това, че температурите действително не са много високи и по-скоро е доста хладно. Надявам се да се съобразят с нещата и предполагам, че най-късно в края на октомври ще пуснат парното. Въпреки че тогава ще е циганско лято и ще е по-топло, каза в „Твоят ден“ Анастасия Кирилова.

