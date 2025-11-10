Синоптик заговори за обилни дъждове и драстично понижение на температурите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Оранжев код за дъждове с количество между 35 и 65 литра на квадратен метър е в сила утре за области Силистра, Русе Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Сериозни ще са валежите и в областите с жълт код, разкри Петроний Евтов.

Във вторник дъждовете продължават и в източната част от страната се очакват по-значителни количества, докато в североизточните райони през втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират.

В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът ще е временно силен, а максималните температури ще се понижават. Очакват се между 10 и 15 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито, а на много места предстоят и дъждове. Максималните температури там остават малко по-високи - между 15 и 17 градуса.

В планините също се очакват валежи от дъжд на много места, а на височина над 1800 м и от сняг. Вятърът ще е силен, а по най-високите части и бурен от север, северозапад.

През следващите дни в планините и планинските райони ще има повече слънчеви часове, а вятърът ще отслабне. В низините и котловините ще се образуват мъгли или ниска купеста облачност.

Температурите ще продължат да се понижават, в четвъртък и петък очакваме минимални стойности между един и шест градуса, а максималните остават предимно между 12 и 17, добави по бТВ синоптикът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!