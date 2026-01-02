Синоптикът Анастасия Стойчева: Ще се редуват топли и студени дни

кадър: БНТ

Началото на новата година в България започна с динамично време: студени сутрешни температури в северозападните и западни райони, но топъл южен вятър в югоизточната част ще повиши температурите до 15-16 градуса. Това обясни в "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева, директор на дирекция „Прогнози и информационно обслужване“ в Националния институт по метеорология и хидрология. Тя представи прогноза за първото десетдневие на януари за БНТ.

По думите ѝ отклонението от климатичните норми за декември е било между 1 и 3 градуса, като по-ниските температури са били по-осезаеми в планинските райони и добави, че месецът е завършил като сравнително топъл, въпреки застудяването в края му.

Според прогнозата на НИМХ в първите дни на януари страната ще попадне под влияние на южен и югозападен пренос, което ще доведе до необичайно високи за сезона температури. Очаква се в някои райони те да достигнат до 15–16 градуса.

„Януари месец не е безобидно време за разходки в планината“, предупреди д-р Стойчева и призова хората да следят краткосрочните прогнози и предупрежденията на НИМХ, особено при пътувания и планински преходи."

„В първото десетдневие времето ще бъде динамично – редуване на по-топли и по-студени периоди. След 6–8 януари се очаква застудяване в по-голямата част на страната, с валежи и преход от дъжд към сняг, особено в планинските райони“, обясни синоптикът.

За силата на ветровете тя добави: „Южният вятър ще бъде най-силен в Предбалкана и Софийско. Очакваме пориви 20–24 метра в секунда, които не са за пренебрегване.“

През първото десетдневие на януари 2026 снеговалежи се очакват основно в планините над 1100–1300 м, както и на места в Северна България, където дъждът временно ще преминава в сняг. В ниските и югоизточни райони масови снеговалежи няма да има, а валежите ще са предимно дъжд или смесена фаза.

