Синоптикът Матев: 1 и 2 януари ще са мразовити, 15 градуса през януари

Кадър Нова тв

До към 2-3 януари температурите ще са отрицателни. Климатологът Симеон Матев посочи пред Нова телевизия, че до 5-6 януари снегове не се очакват. Сняг ще има на изолирани места.

Декември изпращаме като топъл месец. В миналото сме имали и по-високи температури през декември. Застудяването ще продължи до към 3 януари, но 1 и 2 януари ще са мразовити. Отрицателни температури се очакват и в новогодишната нощ.

Изминалата година не е най-топлата, по думите му. Изпращаме годината в нормални количества валежи, прогнозира още Симеон Матев.

2026 ще започне със студено време, след което идва изненадващо затопляне. Затоплянето ще бъде и в планините. Очакват се температури до 10-15 градуса. Януари се очаква да бъде с температури над нормата. През 2026 пролетните месеци вероятно ще са по-хладни, каквато е тенденцията в последните години.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!