Синоптикът Петър Янков: 2026 година ще започне със сериозен студ

снимка,архив: Булфото

Значителна промяна във времето и завръщане на зимната обстановка прогнозира дежурният синоптик на TV-MET Петър Янков, цитиран от "Труд". След сравнително спокойната събота, неделята ще донесе валежи от сняг и чувствително застудяване в цялата страна, което ще се задържи и през последните дни на 2025 година.

Времето в събота

Днес минималните температури в страната варират от минус 3 до 1 градуса, като в района на Добруджа термометрите паднаха до минус 7 градуса. По Черноморието сутринта бяха отчетени положителни стойности между 0 и 1 градуса. През деня се очаква разкъсана облачност, която ще бъде по-значителна над източните райони. Вятърът ще е слаб от север, но по високите планински части ще се усили до 60 километра в час. Максималните температури днес ще достигнат между 3 и 8 градуса.

"На 28 декември се очакват валежи от сняг със чувствително застудяване", съобщи Петър Янков.

Промяната на времето ще започне още утре, като началото на новата седмица също ще бъде съпроводено с ниски температури. За понеделник, 29 декември, прогнозата е за разкъсана облачност, която ще се задържи значителна над Черноморието, докато на запад ще грее слънце. Във вторник времето ще остане студено, като слаби превалявания от сняг са възможни главно в източните райони на страната.

Полярни температури за Нова година

Последният ден на годината – 31 декември, ще премине под знака на бърза облачна вълна и слаб сняг в Предбалкана. В новогодишната нощ облачността ще бъде значителна, особено над северните райони. Очаква се 2026 година да започне със сериозен студ.

"Очаквани температури в началото на Новата година от минус 5 до минус 7 градуса", допълва синоптикът.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!