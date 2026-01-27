Синоптикът Стоев: След пролетните 15 градуса ни чакат ледени -10 градуса

Кадър БНТ

След пролетните 15 градуса утре ни чакат ледени -10 градуса

България е изправена пред екстремна промяна на времето само в рамките на няколко дни. След необичайното затопляне утре, когато термометрите ще достигнат до 15 градуса, страната ни ще бъде връхлетяна от нов средиземноморски циклон, носещ обилни валежи, а след това и силен студ. Това съобщи синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в интервю за БНР.

"В четвъртък и петък под влияние на циклон, който утре ще се зароди в централното Средиземноморие, ще има значителни валежи и опасни метеорологични условия", предупреди Красимир Стоев.

Промяната започва още в нощта срещу четвъртък. Първоначално валежите ще бъдат от дъжд, но със засилването на североизточния вятър в петък ще започне нахлуване на студен въздух. В Северна България дъждът бързо ще премине в сняг, като се очаква образуването на значителна снежна покривка.

Според прогнозата на НИМХ, в София и високите полета на Западна България валежите от сняг ще започнат в петък и ще продължат през целия уикенд.

Риск от наводнения в Южна България

Докато северната част на страната се подготвя за зима, южните райони са под заплаха от наводнения. В Рило-Родопската област се очакват нови 30 до 50 литра дъжд на квадратен метър. Ситуацията е критична, тъй като в района на Триград вече са отчетени над 80 литра на квадратен метър само за последното денонощие.

"Рискова е река Арда, защото е с голям отток, както и други реки в Южна България и Рило-Родопската област", подчерта Красимир Стоев, цитиран от общественото радио.

Синоптиците очакват температурите да паднат до -10 градуса в неделя и понеделник, което ще превърне обстановката в "класическа зима". Прогнозите сочат, че голямата динамика и тежките зимни условия ще се запазят и през първата десетдневка на февруари.

Експертите съветват гражданите да следят внимателно метеорологичните бюлетини заради вероятността от екстремни прояви на времето, свлачища и преливане на речни корита.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!