Синоптикът Стоев: След пролетните 15 градуса ни чакат ледени -10 градуса
Кадър БНТ
След пролетните 15 градуса утре ни чакат ледени -10 градуса
България е изправена пред екстремна промяна на времето само в рамките на няколко дни. След необичайното затопляне утре, когато термометрите ще достигнат до 15 градуса, страната ни ще бъде връхлетяна от нов средиземноморски циклон, носещ обилни валежи, а след това и силен студ. Това съобщи синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в интервю за БНР.
"В четвъртък и петък под влияние на циклон, който утре ще се зароди в централното Средиземноморие, ще има значителни валежи и опасни метеорологични условия", предупреди Красимир Стоев.
Промяната започва още в нощта срещу четвъртък. Първоначално валежите ще бъдат от дъжд, но със засилването на североизточния вятър в петък ще започне нахлуване на студен въздух. В Северна България дъждът бързо ще премине в сняг, като се очаква образуването на значителна снежна покривка.
Според прогнозата на НИМХ, в София и високите полета на Западна България валежите от сняг ще започнат в петък и ще продължат през целия уикенд.
Риск от наводнения в Южна България
Докато северната част на страната се подготвя за зима, южните райони са под заплаха от наводнения. В Рило-Родопската област се очакват нови 30 до 50 литра дъжд на квадратен метър. Ситуацията е критична, тъй като в района на Триград вече са отчетени над 80 литра на квадратен метър само за последното денонощие.
"Рискова е река Арда, защото е с голям отток, както и други реки в Южна България и Рило-Родопската област", подчерта Красимир Стоев, цитиран от общественото радио.
Синоптиците очакват температурите да паднат до -10 градуса в неделя и понеделник, което ще превърне обстановката в "класическа зима". Прогнозите сочат, че голямата динамика и тежките зимни условия ще се запазят и през първата десетдневка на февруари.
Експертите съветват гражданите да следят внимателно метеорологичните бюлетини заради вероятността от екстремни прояви на времето, свлачища и преливане на речни корита.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!