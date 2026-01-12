Синоптикът Василковски: Днес валежите ще спрат навсякъде

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Средиземноморският циклон, който е причина за валежите над България се изнася извън пределите на страната, това съобщи синоптикът на Нова телевизия Ники Василковски. „Остава усещането, че е много студено, а то не е само усещане, защото сутринта на повечето места е минус 5, до минус 10”, добави той.

По думите на синоптика, времето в Южна България ще се „очовечи”, тоест максималните температура ще е над нулата, но в останалата част на страната стойностите ще са минусови.

Валежи днес няма да има, допълни Василковски и подчерта, че студът и снегът ще останат най-дълго в Североизточна България. В планините температурите ще бъдат около минус 13 градуса.

